"Нижний Новгород – красивый и сильный город, с большим будущим", – Дмитрий Барыкин Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравляет нижегородцев с Днем города.



"Свое 799-летие Нижний Новгород встречает в высоком статусе "Города трудовой доблести", которого достоин подвиг старших поколений горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Именно память объединяет нас, учит гордиться нашей историей и смело смотреть вперед. Накануне юбилея Нижний Новгород продолжает развиваться и даже подрос по площади.

Друзья, давайте помнить главное: восемь веков нижегородской истории – это жизни обычных людей, их труд, любовь к своему городу. И перед этим меркнет любой скептицизм. Ведь Нижний Новгород – красивый и сильный город, с большим будущим. Как человек, однажды уехавший из Москвы и оставшийся здесь жить и работать, я это точно знаю.

Желаю Нижнему Новгороду процветания, роста и развития, а нижегородцам – здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царит добро", - отмечается в поздравлении.