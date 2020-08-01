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Политика

"Нижний Новгород – красивый и сильный город, с большим будущим", – Дмитрий Барыкин

15 августа 2020 09:30  [74] Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравляет нижегородцев с Днем города.

"Свое 799-летие Нижний Новгород встречает в высоком статусе "Города трудовой доблести", которого достоин подвиг старших поколений горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Именно память объединяет нас, учит гордиться нашей историей и смело смотреть вперед. Накануне юбилея Нижний Новгород продолжает развиваться и даже подрос по площади.

Друзья, давайте помнить главное: восемь веков нижегородской истории – это жизни обычных людей, их труд, любовь к своему городу. И перед этим меркнет любой скептицизм. Ведь Нижний Новгород – красивый и сильный город, с большим будущим. Как человек, однажды уехавший из Москвы и оставшийся здесь жить и работать, я это точно знаю.

Желаю Нижнему Новгороду процветания, роста и развития, а нижегородцам – здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царит добро", - отмечается в поздравлении.

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