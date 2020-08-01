Лучшие рестораны Монако

Многие мечтают побывать в Монако и попробовать деликатесы, которые предлагают местные жители.

Рестораны Монако https://www.easytravel.guru/monako/kuhnya-monako предлагают туристам красивые, вкусные и изысканные блюда. Деликатесы, каперсы с пюре трески, вкусное вино и апельсиновый хлеб. Рассказывать о блюдах можно долго. Но зачем говорить, лучше попробовать все и сделать вывод.

Местное население придерживается здорового питания. Традиции страны – это синтез французской и итальянской кухни. Готовят тут морепродукты, используют фрукты, овощи и различные корнеплоды. Таким же они кормят и гостей княжества.

Пища Монако

Население страны привыкло жить по расписание. Касается это и еды – обед, завтрак и ужин у них проходит в одно и то же время.

Завтракают местные жители круассанами с кофе или заменяют его апельсиновым соком. Кафе, которые работают по утрам, предлагают подобное угощение и туристам.

В "Horizon-Deck" или "Bella Vita" можно позавтракать вкусно и привычно. Персонал привык работать с русскоязычными туристами и прекрасно понимают особенности вкуса приезжих.

Пообедать можно только после 12 часов. Традиционным временем обеда считается период с 12 часов до 14. В это время в офисах пусто, потому что все работники отправляются на законный отдых.

Примерно в 15:00 кухня закрывается и возобновляет работу только вечером. Ужинают местные жители также в определенное время. В 19:00 в около ресторанов появляются нарядные люди, которые пришли отдохнуть, расслабиться и полакомиться деликатесами.

Лучшие рестораны Монако

На сайте easytravel.guru можно подробнее познакомиться с особенностями кухни Монако и найти хорошие рестораны, которые готовы принять туристов и угостить вкусной едой.

Популярные рестораны, в которые стоит заглянуть:

"Le Saint Benoit" - морской ресторанчик, где можно полакомиться деликатесами прямо из моря. Любят заведение не только местные жители. Туристы приходят сюда ради вкусных блюд, которые больше негде не готовят. Меню ресторана довольно обширное. Здесь готовят не только морские блюда, но и большое количество мясных деликатесов. "Le Louis" - вегетарианский ресторан. Красивая обстановка, классическая музыка и вкусные блюда. "Restaurant Joel Robuchon" - ресторан, который имеет Мишленовские звезды. Морепродукты и натуральные вина доступны каждому гостю. Что касается цен, то они разнообразные.

Обязательно стоит попробовать национальные блюда. Огромной популярностью пользуется "Буйабес". Это своеобразная уха, которая готовится по старинному рецепту.