Лучшие рестораны Монако

Многие мечтают побывать в Монако и попробовать деликатесы, которые предлагают местные жители.
Рестораны Монако https://www.easytravel.guru/monako/kuhnya-monako предлагают туристам красивые, вкусные и изысканные блюда. Деликатесы, каперсы с пюре трески, вкусное вино и апельсиновый хлеб. Рассказывать о блюдах можно долго. Но зачем говорить, лучше попробовать все и сделать вывод.
Местное население придерживается здорового питания. Традиции страны – это синтез французской и итальянской кухни. Готовят тут морепродукты, используют фрукты, овощи и различные корнеплоды. Таким же они кормят и гостей княжества.
Население страны привыкло жить по расписание. Касается это и еды – обед, завтрак и ужин у них проходит в одно и то же время.
Завтракают местные жители круассанами с кофе или заменяют его апельсиновым соком. Кафе, которые работают по утрам, предлагают подобное угощение и туристам.
В "Horizon-Deck" или "Bella Vita" можно позавтракать вкусно и привычно. Персонал привык работать с русскоязычными туристами и прекрасно понимают особенности вкуса приезжих.
Пообедать можно только после 12 часов. Традиционным временем обеда считается период с 12 часов до 14. В это время в офисах пусто, потому что все работники отправляются на законный отдых.
Примерно в 15:00 кухня закрывается и возобновляет работу только вечером. Ужинают местные жители также в определенное время. В 19:00 в около ресторанов появляются нарядные люди, которые пришли отдохнуть, расслабиться и полакомиться деликатесами.
На сайте easytravel.guru можно подробнее познакомиться с особенностями кухни Монако и найти хорошие рестораны, которые готовы принять туристов и угостить вкусной едой.
Популярные рестораны, в которые стоит заглянуть:
Обязательно стоит попробовать национальные блюда. Огромной популярностью пользуется "Буйабес". Это своеобразная уха, которая готовится по старинному рецепту.
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