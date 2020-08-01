лукойл
Последние новости рубрики Политика
15 августа 2020 09:38  [68] Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города
15 августа 2020 09:30  [77] "Нижний Новгород – красивый и сильный город, с большим будущим", – Дмитрий Барыкин
15 августа 2020 09:15  [80] "За свою историю город столкнулся со многими вызовами, но нижегородцы всегда справлялись с ними", - Глеб Никитин
14 августа 2020 22:11  [156] Глеб Никитин принял участие в подготовке к форуму "Сильные идеи для нового времени"
14 августа 2020 16:51  [2708] Стал известен доход губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2019 год
14 августа 2020 14:50  [204] Портал контроля реализации поручений Глеба Никитина запущен в Нижегородской области
14 августа 2020 13:44  [259] "Единая Россия" настаивает на запрете сборов с родителей школьников на покупку рециркуляторов
14 августа 2020 09:49  [346] Мы предлагаем выдавать инвалидам новые техсредства для реабилитации не только по прописке, - Андрей Турчак
13 августа 2020 16:37  [508] Олег Дрига возглавит "Нижегородпассажиравтотранс"
13 августа 2020 12:53  [286] Депутат ЗС НО Артем Баранов проверил ход благоустройства в Канавинском районе
Политика

Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города

15 августа 2020 09:38  [68] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города.

"Также, как воды Оки и Волги объединяются у подножия нижегородского Кремля, нас объединяет Нижний Новгород - и тех, кто родился и вырос здесь, и тех, кто приехал сюда, чтобы связать с этим городом свою судьбу.

Очень хочется, чтобы каждый из нас сегодня почувствовал: День города – именно наш личный праздник, потому что Нижний Новгород – это мы с вами. Мы вместе развиваем наш город, храним его историческое наследие, чтобы передать нашим детям и внукам.

Желаю Нижнему Новгороду и нижегородцам процветания, мира и добра!" – пожелал Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph