Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города.

"Также, как воды Оки и Волги объединяются у подножия нижегородского Кремля, нас объединяет Нижний Новгород - и тех, кто родился и вырос здесь, и тех, кто приехал сюда, чтобы связать с этим городом свою судьбу.

Очень хочется, чтобы каждый из нас сегодня почувствовал: День города – именно наш личный праздник, потому что Нижний Новгород – это мы с вами. Мы вместе развиваем наш город, храним его историческое наследие, чтобы передать нашим детям и внукам.

Желаю Нижнему Новгороду и нижегородцам процветания, мира и добра!" – пожелал Юрий Шалабаев.