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Общество

Жители Дзержинска и Кстова могут проверить платежную дисциплину своих УК и ТСЖ на сайте "ЭнергосбыТ Плюс"

14 августа 2020 14:43  [105] Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в августе разметил 1 300 объявлений на подъездах многоквартирных домов, жители которых оплачивают отопление и горячую воду УК и ТСЖ. Мероприятия проводится в рамках информационной кампании "Внимание! Должник!", отметили в пресс-службе компании.

В объявлении компания напомнила, что при отсутствии платежей со стороны УК или ТСЖ ресурсоснабжающая организация вправе обратиться в арбитражный суд и инициировать их банкротство. А в рамках этой процедуры, по действующему законодательству, долги за тепло и ГВС могут быть предъявлены в качестве субсидиарной ответственности, в том числе, к собственникам помещений в многоквартирном доме, чьи действия (бездействие) привели к невозможности погашения требований по оплате образовавшейся задолженности.

Кроме этого, требовать своевременной оплаты тепловых ресурсов от своей управляющей организации могут и сами жители, направив письменный запрос УК или контролирующим органам. А узнать о сумме долга УК или ТСЖ граждане могут, отсканировав QR-код, размещенный в объявлении, или зайдя на сайт Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" в разделе "Задолженность" - https://novgorod.esplus.ru/business/clients/zadolzhennost/reestr-zadolzhennosti-potrebiteley-za-teplo-novgorod/

"Заложниками несоблюдения платежной дисциплины со стороны УК и ТСЖ могут стать люди, добросовестно оплачивающие коммунальные услуги. Рекомендуем жителям контролировать действия своих управляющих организаций", — отметил директор Нижегородского филиала "Энергосбыт Плюс" Александр Бобров.

На сегодняшний день общая задолженность УК и ТСЖ Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду составляет 43 млн рублей.

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