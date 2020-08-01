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Политика

Портал контроля реализации поручений Глеба Никитина запущен в Нижегородской области

14 августа 2020 14:50  [85] Политика

Портал контроля реализации поручений губернатора Нижегородской области Глеба Никитина запущен в регионе.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, портал "На контроле" информирует о ходе реализации поручений губернатора, сформированных по итогам рабочих поездок в районы и городские округа.

"На портале прописаны ответственные и статус задачи. Важно, чтобы те проблемы, которые были обозначены, решались на деле, а не в отчетах или на бумаге. Всего на сайте на сегодняшний день опубликовано порядка 470 поручений", - подчеркнул Глеб Никитин.

Поручения, сформированные в ходе рабочих поездок губернатора в районы и городские округа, затрагивают все сферы жизни нижегородцев: ремонт и строительство новых образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений, развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дорожной инфраструктуры и обеспечение транспортного сообщения, благоустройство, поддержку промышленности и сельского хозяйства и многое другое.

Ранее губернатор неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

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