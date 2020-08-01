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Происшествия

Пассажир автобуса №71 повредил голову, упав во время движения транспорта в Нижнем Новгороде

14 августа 2020 14:50  [81] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пассажир автобуса маршрута №71 повредил голову, упав во время движения транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Несчастный случай произошел с 54-летним мужчиной 13 августа, когда он находился в пассажирском автобусе ЛиАЗ. Водитель автобуса резко затормозил, из-за чего мужчина упал и ударился головой.

Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась. Его осмотрели врачи и отпустили домой.

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Теги:
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