Пассажир автобуса №71 повредил голову, упав во время движения транспорта в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пассажир автобуса маршрута №71 повредил голову, упав во время движения транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Несчастный случай произошел с 54-летним мужчиной 13 августа, когда он находился в пассажирском автобусе ЛиАЗ. Водитель автобуса резко затормозил, из-за чего мужчина упал и ударился головой.

Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась. Его осмотрели врачи и отпустили домой.