Кобзев Игорь Иванович: карьера и личная жизнь

Кобзев Игорь Иванович является временно выполняющим обязанности губернатора Иркутской области. Родился он в 1966 году в городе Воронеж. Кобзев окончил военный институт в родном городе и проходил службу на должности кадрового обеспечения института авиации. Также Кобзев занимал должность руководителя отдела кадров в строевой части.

В 2009 году он решил пройти курсы совершенствования квалификации в академии гражданской защиты МЧС России. В 2017 году окончил магистратуру Академии службы противопожарной службы МЧС РФ. С 2018 года стал выполняющим обязанности замминистра МЧС России. Кобзев участвовал в устранении ЧС, в том числе ликвидировал последствия авиакатастроф, участвовал в отправке колонны с гуманитарной помощью в Южную Осетию. Также он был задействован в тушении природных пожаров и проводил операции по приему беженцев из Украины.

С 2019 году его назначили замминистра МЧС России. В этот же год он занял пост временно выполняющего обязанности губернатора Иркутской области. После этого прошла встреча с президентом России. В тот же день ему присвоили звание генерал-полковника внутренней службы.

Игорь Кобзев является женатым и имеет четверых детей. У него есть один жилой дом, 3 земельных участка и четыре квартиры. Кобзев признается, что назначение его временно выполняющим обязанности губернатора Иркутской области было очень ответственным. Он понял, что ему нужно по полной выкладываться, чтобы оправдать возложенные на него ожидания. Сразу же после вступления на свою должность он начал принимать необходимые меры по изменению ситуации.

Важно разобраться во всех процессах, установить взаимопонимание с местными жителями. Он старался ориентироваться на людей, проживающих в этом регионе. Кобзев отметил, что в этом регионе заметен разрыв между властью и местными жителями. Поэтому очень важно сделать общение с местным населением более близким. С самого момента своего назначения он занялся ликвидацией дефицита внимания местному населению.

Управленческий опыт, который Кобзев приобрел за годы службы, позволил ему формировать свою работу так, чтобы она была достойна порученного ему региона. Край является богатым. Здесь большое количество не только природных ресурсов, но и талантливых и трудолюбивых людей. Кобзев сразу сформировал понимание того, как нужно развивать этот регион. В первую очередь необходимо создать условия, в которых бы людям было комфортно жить.

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