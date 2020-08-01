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Общество

Как правильно выбрать мед, и каким он должен быть по ГОСТу

14 августа 2020 15:32  [72] Общество

Фото: с сайта vitamarg.com

Православные отмечают медовый Спас ежегодно 14 августа. Именно к этому времени поспевает мёд нового сбора. Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области подготовили "медовые" советы: как правильно выбрать мед, и каким он должен быть по ГОСТу.

Как отмечает инженер-химик лаборатории испытаний продукции пищевой и легкой промышленности Ираида Блум, мед должен быть жидким или частично или полностью закристаллизованным. Важно помнить: жидким мед бывает только в течение месяца после сбора, поэтому если мед засахарился – это признак хорошего качества. Качественный продукт течет вниз медленно, длинной нитью, фальшивый мед льется быстро или разлетается брызгами.

"Согласно ГОСТу, аромат натурального меда душистый и приятный, без постороннего запаха, а для липовых, гречишных и других монофлорных медов стандарт допускает легкий аромат цветов и привкус, характерный для данного продукта. Привкус карамели и отсутствие запаха говорят о фальсификации продукта. Цвет меда зависит от сорта, поэтому на него ориентироваться не стоит: цвет гречишного может быть темно-янтарным, а вот липовый - почти бесцветным", - добавила специалист.

Рекомендации по хранению пчелиного продукта в стандарте тоже есть: мед следует хранить его в помещениях, защищенных от солнечных лучей, при температуре не выше 20 градусов.

"На рынке меда есть большое количество фальсификатов, и это касается всех его видов. Существуют разные варианты недобросовестного производства. Старый закристаллизованный мед могут перегревать на водяной бане, он становится привлекательно жидким, но теряет полезные вещества. Другой способ — разбавление дешевой патокой. Запах остается, вкус чуть мягче, по виду не отличить. Современные подделки может распознать только физико-химический анализ. Один из главных показателей, по которому можно судить о качестве и полезности продукта — диастазное число, оно определяет число полезных ферментов в меде. Если это число низкое, значит мед нагревали или хранили неправильно", - подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

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