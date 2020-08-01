В Казахстане открываются фитнес-центры и салоны красоты

Главврач Казахстана рассказала об условиях работы организаций, которые откроются 17 августа. Среди таких организаций будут:

Детские сады. Спортивные центры. Бьюти салоны. Аттракционы.

Также будут работать центры торговли.

Допускается открытие косметологических кабинетов, центров спа. При этом, будут действовать ограничения по количеству посетителей. На начальном этапе снятия ограничений во всех организациях должны быть соблюдена дистанция. Также предполагается открытие детских коррекционных кабинетов, центров образования для взрослых с детьми. В группах будет работать не больше пяти человек. Занятия будут проходить по записи. Важным требованием считается соблюдение дистанции. Если вас интересуют новости Казахстана, прочесть их можно на сайте tengrinews.kz.

Детские сады пока будут работать в режиме дежурных групп, в зависимости от возраста и в соответствии с санитарными правилами. Количество детей не должно превышать 15 человек в группе. Как уточняет врач, также разрешена работа аттракционов при соблюдении социальной дистанции. Будут открыты парки.

Масочный режим продолжает действовать. Допускается функционирование фитнес-центров. Однако бассейны открывать пока не рекомендуется. Фитнес-центр должен иметь возможность соблюдать расстояние между посетителями не менее 5 кв.м. Посетителей должно быть не больше половины, чем в обычной жизни. Также будет разрешена работа бань и саун, но при этом посетителей должно быть не больше 50%, чем обычно, расстояние между ними должно быть не менее 4 кв. м.

Ранее стало известно, что 17 августа в Казахстане постепенно начнут снимать карантинные меры. Сообщается, что удалось стабилизировать ситуацию и уменьшить нагрузку на медицинские учреждения. Прирост заражённых в сутки с 4% уменьшился до 0,5. Государственная комиссия рассмотрела предложения регионов и смогла утвердить план постепенного ослабления карантинных мер.

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