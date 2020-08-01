Стал известен доход губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2019 год Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сведения о доходах, расходах и имуществе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его семьи за 2019 год опубликованы на портале правительства региона.

За прошлый год общая сумма дохода Глеба Никитина составила 4 869 246 рублей, что на 176 734 рубля больше, чем годом ранее. Доход супруги губернатора за 2019 год снизился на 2 644 338 рублей и составил 3 241 168 рублей.

За 2019 год Глеб Никитин стал владельцем двух автомобилей нижегородского производства: ГАЗ 22177 ("Соболь") и ГАЗ 3102 ("Волга"). В собственности супруги появилась квартира, расположенная в Нижнем Новгороде.

Напомним, что за 2017 год итоговый размер дохода Глеба Никитина был сформирован за счет дохода по месту работу и дохода от продажи квартиры в Санкт-Петербурге, который стал причиной роста итоговой суммы дохода по отношению к 2016 году. Рост итогового дохода супруги в 2017 году также был обусловлен продажей недвижимого имущества (земельный участок в Подмосковье).