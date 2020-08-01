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Бизнес

Банк "Открытие" снизил размер первоначального взноса по ряду ипотечных продуктов

14 августа 2020 17:01  [42] Бизнес

Банк "Открытие" снизил размер первоначального взноса по наиболее востребованным ипотечным продуктам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так размер первоначального взноса по программам с господдержкой "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека" снижен до 15%. Напомним, что с 5 августа 2020 года аналогичные условия действуют и для "Госпрограммы 2020". Что касается основных ипотечных продуктов, предусматривающих покупку квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках, то для действующих клиентов, получающих заработную плату на карты "Открытия", минимальный размер первоначального взноса составляет всего лишь 10%.

При этом ставки по ипотечным кредитам в банке "Открытие" остаются одними из самых привлекательных на российском рынке. Оформить кредит можно полностью онлайн без риска для здоровья.

"Мы благодарим наших действующих клиентов за доверие и лояльность к нашему банку и рады предложить им ипотечный кредит с минимально возможным на рынке первоначальным взносом в размере 10% от стоимости квартиры. Мы высоко ценим это партнерство, приятное и выгодное для обеих сторон", - говорит заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.

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