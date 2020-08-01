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Политика

Глеб Никитин принял участие в подготовке к форуму "Сильные идеи для нового времени"

14 августа 2020 22:11  [1] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 14 августа принял участие в стратегической сессии по подготовке к форуму "Сильные идеи для нового времени" в Городецком районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Главной темой сессии стала социальная политика. В режиме обсуждения участники прорабатывали идеи по развитию данной сферы.

"Состав сессии очень внушительный – 34 организации из шести регионов. Я благодарен организаторам за инициативу провести такое мероприятие на территории Нижегородской области. Социальная политика сегодня – одно из важнейших направлений деятельности государства. Президент России Владимир Путин в рамках национальной социальной инициативы поставил задачу определить проблемы и барьеры, которые существуют у нас сегодня в социальной сфере", - сказал Глеб Никитин.

"В регионе уже стартовал большой проект государственно-частного партнерства в социальной сфере. Считаю, что Нижегородская область может стать в этом примером. Мы готовы быть пилотным регионом в реализации лучших практик для того, чтобы поддержка наиболее уязвимых категорий граждан была максимально полезной", - добавил губернатор.

СПРАВКА:
Федеральный форум "Сильные идеи для нового времени" проводят Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс". Это событие организуется с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

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