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Общество

Автозаводский парк и сквер "Самбо" открылись в Нижнем Новгороде после благоустройства

15 августа 2020 12:08  [36] Общество
Пляж в Автозаводском парке

Пляж в Автозаводском парке

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в день празднования 799-летия города открыл пляж парка культуры и отдыха и сквер "Самбо" в Автозаводском районе после благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Работы проводились в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Согласно информации, стратегия проекта благоустройства сквера "Самбо" заключалась в формировании максимально "активного" спортивного сквера.

На его территории установили универсальную площадку для командных видов спорта, две площадки для воркаута, занятий экстремальными видами спорта, асфальтовый памп-трек с озеленением. В сквере посажены 30 деревьев каштана и клена и 550 кустарников жасмина и барбариса.  

(фото: администрация Нижнего Новгорода)

В парке культуры и отдыха были устроены пешеходные дорожки, две площадки для пляжного волейбола и минифутбола, газоны, восстановлено покрытие пляжа, посажены деревья (ива, калина, яблоня). На пляже установлена наблюдательная вышка, организован медпункт. Также там появились четыре велопарковки и 50 скамеек-лежаков.

Как отметил глава администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Александр Нагин, все пожелания местных жителей по благоустройству сквера "Самбо" и пляжа паркового озера подрядчиками были выполнены.

"За два месяца заброшенная площадка рядом со школой самбо и дзюдо превратилась в современный сквер спортивной тематики. Пляж паркового озера тоже давно требовал благоустройства. Я рад, что в День города на Автозаводе открыты два красивых, современных общественных пространства", - заявил Александр Нагин.

Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде благоустраивается 33 общественных пространства.

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