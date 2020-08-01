Премию Нижнего Новгорода вручили в День города Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Торжественная церемония вручения премии Нижнего Новгорода состоялась в Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки в день 799-летия города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Церемония проведения двадцать шестой премии города прошла в новом формате. Изменения коснулись нескольких направлений: объединение номинаций и сокращение их количества; смысловое обновление названий и введение новой актуальной номинации - "Социальные проекты, волонтерство и благотворительность"; разработка новой трехуровневой системы оценки и утверждения работ.

В разработке новой концепции приняли участие представители культурной, научной общественности и члены Общественной палаты Нижнего Новгорода.

"Современность диктует свои требования, и это не могло не отразиться на премии города. Впервые на соискание премии были вынесены проекты блогосферы, цифровой среды и благоустройства общественных пространств. Больше всего проектов было подано в номинациях "Культура и искусство" и "Социальные проекты, волонтерство, благотворительность" - 32 и 30 соответственно. Очень радует, что нижегородцы, несмотря на пандемию, несмотря на скорость современной жизни, обращают внимание на культурную, духовную составляющую и готовы помогать ближним", - отметил в приветственном слове исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Также он поблагодарил за гостеприимство президента Нижегородской консерватории имени Глинки, лауреата премии Нижнего Новгорода Эдуарда Фертельмейстера и вручил ему и коллективу консерватории Благодарственное письмо за выдающиеся заслуги в развитии культуры и искусства Нижнего Новгорода.

Всего на соискание премии было подано 144 заявки, представлен 141 проект. В отборе финалистов приняли участие 68 экспертов. В финале предстали 64 автора и 29 проектов. Из них были выбраны восемь лауреатов.

Лауреатами премии Нижнего Новгорода в номинациях стали:

- "Образование, наука и инновации": коллектив "Центра детского творчества Автозаводского района" с образовательным проектом "ТЕХНО-логика". Всего в номинации было подано 20 проектов в области развитии науки, образования, высшего и дошкольного, и медицины в регионе.

- "Спорт и продвижение здорового образа жизни": авторы проекта "Открытая вода" Федотов Александр, Чугунова Татьяна, Тарасов Андрей, Базанов Александр, Богдалов Марат. Всего было подано 16 проектов в области спорта и профессиональной подготовки спортсменов, а также проекты, направленные на продвижение здорового образа жизни.

- "Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств": коллектив авторов проекта "Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и автостоянкой на пл. Свободы" Дехтяр Александр, Барабанова Ольга, Котикова Мария, Новоселова Марина, Сапунцов Александр. В номинацию вошли 7 проектов по благоустройству общественных пространств.

- "Экология и защита окружающей среды": коллектив компании "Исток 52" с проектами "ЭкоПункт" и "ЭкоОфис". В этом году в этой номинации представлено 12 работ.

- "СМИ и социальные медиа": коллектив социально значимого проекта "Чемпионы": автор идеи проекта - Екатерина Никитина, генеральный продюсер - Александр Романов, режиссер проекта - Михаил Квашнин, автор-редактор проекта - Дмитрий Анисимов, руководитель проекта - Елена Лебедева. В номинации было представлено 12 проектов.

- "Развитие предпринимательства и туризма": коллектив компании "ГАМА" с проектом "Инновационная политика развития компании "ГАМА"". Было презентовано 12 работ в сфере туризма, краеведения и промышленности и предпринимательства.

- "Социальные проекты, волонтерство и благотворительность": коллектив фонда "Нижегородский онкологический научный центр" с проектом "Помощь онкобольным детям в 2018-2019 гг" и дополнительная премия в номинации - Федору Дроздову за поисковую деятельность, работу по увековечиванию памяти солдат и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. В новой номинации было представлено 30 работ.

- "Культура и искусство": редакционная коллегия: Гельфонд Анна, Орельская Ольга, Преподобная Надежда, Петров Игорь, Зеленова Светлана. Представленный проект - научная монография: "Иллюстрированный каталог объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), федерального значения, расположенных на территории города Нижнего Новгорода (в двух книгах)". В номинации были презентованы 32 работы.

Специальная премия города Нижнего Новгорода была вручена коллективу авторов: Томиной Ольге, Скульскому Александру, Брыкиной Ольге, Синицкой Светлане.