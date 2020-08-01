Сотрудники центров занятости Нижегородской области проведут горячую телефонную линию 17 августа - 6 сентября Общество

С 17 августа по 6 сентября 2020 года в рабочие дни с 08:00 до 20:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют горячую телефонную линию.

Сотрудники управления проконсультируют граждан и организации об изменениях в работе службы занятости населения, объяснят, как подать документы через портал "Работа в России", подробно расскажут об изменениях в законодательстве о занятости населения, в том числе об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, о предоставлении областных компенсационных выплат безработным, о назначении максимального пособия по безработице индивидуальным предпринимателям, о продлении на 3 месяца периода выплаты пособия, дополнительной выплате в 3 тысячи рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.