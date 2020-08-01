"В Нижегородской области создадут еще четыре виртуальных концертных зала в 2021-2022 годах", - Глеб Никитин Культура и отдых

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Стали известны итоги конкурсного отбора заявок субъектов России на создание виртуальных концертных залов (ВКЗ) в 2021 и 2022 годах.

В Нижегородской области ВКЗ будут созданы в Сарове, Арзамасе, Навашине и Володарске. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"В рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" на эти цели из федерального бюджета поступят 8,7 млн рублей. Выделенные средства будут направлены на приобретение современного музыкального и проекционного оборудования. Жители получат бесплатный доступ к культурному наследию, увидят прямые трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов. Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России", – подчеркнул Глеб Никитин.

"Благодаря реализации таких мероприятий культура становится доступнее в небольших населенных пунктах. Это важная составляющая повышения качества жизни. Именно такую задачу перед нацпроектами поставил Президент России Владимир Путин", – добавил губернатор Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в 2021 году виртуальные концертные залы откроются в Сарове и Навашине. Зал в Центре развития культуры и искусства в Сарове рассчитан на 350 мест. На создание ВКЗ заложено 5,7 млн руб. Дворец культуры городского округа Навашинский сможет вместить 100 человек. На его переоборудование будет выделен 1 млн рублей.

Кроме того, по 1 млн рублей получат Арзамасская детская музыкальная школа №1 им. М. К. Бутаковой, где откроется виртуальный концертный зал на 80 мест, и Городской дворец культуры "Юбилейный" в Володарске вместимостью 99 человек. Проекты будут запущены в 2022 году.

Следует отметить, что в Нижегородской области виртуальные концертные залы уже открыты в Чкаловске, Шахунье, Заволжье, Первомайске и Выксе.