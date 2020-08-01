лукойл
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 августа 2020 10:24  [52] "В Нижегородской области создадут еще четыре виртуальных концертных зала в 2021-2022 годах", - Глеб Никитин
15 августа 2020 18:32  [221] Премию Нижнего Новгорода вручили в День города
15 августа 2020 15:41  [323] Победителя конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода представили в День города
15 августа 2020 14:34  [179] "Над историей Нижнего Новгорода трудилось не одно поколение людей", - Евгений Лебедев
14 августа 2020 15:15  [288] Победителя конкурса – создателя дятла Гор и олененка НиНо представят в День города
14 августа 2020 13:17  [358] Нижегородские стрит-арт художники планируют восстановить несколько утраченных работ
14 августа 2020 12:26  [327] Порядка 30 стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде во время фестиваля "Место"
14 августа 2020 09:32  [269] Нижегородцев спросят о впечатлениях в День города
13 августа 2020 16:03  [220] Видеосервис Wink покажет эксклюзивную трансляцию оперы "Капулетти и Монтекки" в прямом эфире
13 августа 2020 13:32  [1176] Нижегородский музей "Покровка, 8" откроется после реконструкции 20 августа
Культура и отдых

"В Нижегородской области создадут еще четыре виртуальных концертных зала в 2021-2022 годах", - Глеб Никитин

16 августа 2020 10:24  [52] Культура и отдых
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Стали известны итоги конкурсного отбора заявок субъектов России на создание виртуальных концертных залов (ВКЗ) в 2021 и 2022 годах.

В Нижегородской области ВКЗ будут созданы в Сарове, Арзамасе, Навашине и Володарске. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"В рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" на эти цели из федерального бюджета поступят 8,7 млн рублей. Выделенные средства будут направлены на приобретение современного музыкального и проекционного оборудования. Жители получат бесплатный доступ к культурному наследию, увидят прямые трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов. Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России", – подчеркнул Глеб Никитин.

"Благодаря реализации таких мероприятий культура становится доступнее в небольших населенных пунктах. Это важная составляющая повышения качества жизни. Именно такую задачу перед нацпроектами поставил Президент России Владимир Путин", – добавил губернатор Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в 2021 году виртуальные концертные залы откроются в Сарове и Навашине. Зал в Центре развития культуры и искусства в Сарове рассчитан на 350 мест. На создание ВКЗ заложено 5,7 млн руб. Дворец культуры городского округа Навашинский сможет вместить 100 человек. На его переоборудование будет выделен 1 млн рублей.

Кроме того, по 1 млн рублей получат Арзамасская детская музыкальная школа №1 им. М. К. Бутаковой, где откроется виртуальный концертный зал на 80 мест, и Городской дворец культуры "Юбилейный" в Володарске вместимостью 99 человек. Проекты будут запущены в 2022 году.

Следует отметить, что в Нижегородской области виртуальные концертные залы уже открыты в Чкаловске, Шахунье, Заволжье, Первомайске и Выксе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph