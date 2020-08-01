Международный фестиваль текстов об искусстве "Вазари" откроется в нижегородском "Арсенале" 18 сентября Культура и отдых

VII фестиваль текстов об искусстве "Вазари" откроется 18 сентября в Нижнем Новгороде в Центре современного искусства "Арсенал". Об этом сообщили в департаменте внешних связей Нижегородской области.

Тема фестиваля этого года – "Новое? Искусствознание?!". Участники фестиваля попытаются посмотреть на искусство по-новому, учитывая изменения, произошедшие в мире в эпоху глобализации, и предложат зрителям «прочесть» авторские тексты, заключенные в произведениях, манифестах, воспоминаниях, архивах, переписке и дискуссиях в Интернете.

В рамках фестиваля будут проходить занятия в школе перевода "Современная немецкоязычная поэзия", участники которой продолжат исследовать понятие "современная поэзия". Они попытаются обнаружить пространства пересечения существующих поэтических практик и практик искусства в их общей задаче производства и описания современности.

"Работа школы уже началась в режиме онлайн и продолжится в живом формате осенью 2020 года в "Арсенале". По результатам будет издана мини-антология, одна из ключевых задач которой – проблематизация понятия "современная немецкоязычная поэзия", а также поиск пересечений идей и практик нынешней поэзии", – рассказала директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

По словам главы ведомства, одним из модераторов школы выступит Хендрик Джексон – германский поэт, переводчик, прозаик, литературный критик, sound artist, специалист в области русской поэзии и культуры, организатор литературных чтений, лауреат многих литературных премий. Хендрик Джексон стал инициатором создания театральной группы Lemma, проведения Berliner Lyrikspartakiade (Берлинской поэтической спартакиады), работы клубов Komsomolzenträne (Слеза комсомолки), Liaison für ahnungsvolle Umtriebe (Союз пророческих махинаций) и литературной онлайн-странички lyrikkritik.de. Его работы публиковались в многочисленных литературных журналах, его поэзия переведена на более чем двадцать языков мира, в том числе и русский.

СПРАВКА:

Фестиваль назван в честь итальянского живописца Джорджо Вазари из Ареццо (1511–1574), автора первого в человеческой истории масштабного исследования о творчестве художников и основоположника современного искусствознания. "Вазари-фест" рассчитан на самый широкий круг зрителей и читателей.

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