Пытавший зарезать женщину бензопилой 59-летний мужчина задержан нижегородскими правоохранителями.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, ЧП произошло в с. Покров Гагинского района. Установлено, что ранее судимый мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, высказывал в адрес женщины угрозы.
Свои слова гражданин подтверждал агрессивными действиями - размахивал включенной бензопилой.
Подозреваемый в противоправном деянии был задержан и доставлен в райотдел для дальнейшего разбирательства.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
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