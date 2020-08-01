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Происшествия

Пытавший зарезать женщину бензопилой 59-летний мужчина задержан нижегородскими правоохранителями

16 августа 2020 12:52  [91] Происшествия

Пытавший зарезать женщину бензопилой 59-летний мужчина задержан нижегородскими правоохранителями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, ЧП произошло в с. Покров Гагинского района. Установлено, что ранее судимый мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, высказывал в адрес женщины угрозы.

Свои слова гражданин подтверждал агрессивными действиями - размахивал включенной бензопилой.

Подозреваемый в противоправном деянии был задержан и доставлен в райотдел для дальнейшего разбирательства.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

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