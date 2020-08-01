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Спорт

Уроженка Курска Жанна Каськова вошла в состав нижегородской волейбольной команды "Спарта"

16 августа 2020 13:38  [76] Спорт

Уроженка Курска Жанна Каськова вошла в состав нижегородской волейбольной команды "Спарта".

Как сообщили в пресс-службе ВК "Спарта", амплуа Жанны - диагональная.

В досрочно закончившемся сезоне она выступала за "Тулицу", результативная игра спортсменки в атаке помогла команде завоевать серебряные медали Высшей лиги "А".

Следует отметить, что воспитанница курской школы волейбола прежде два раза становилась бронзовой медалисткой второго дивизиона страны.

Кстати, Жанна стала второй волейболисткой, переехавшей в Нижний Новгород из Тулы. Ранее "Спарта" подписала контракт со связующей Алиной Подскальной.

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Теги:
Волейбол
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