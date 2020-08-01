Глеб Никитин проверил ход выполнения работ по благоустройству сквера у памятника Свердлову в Нижнем Новгороде Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход благоустройства сквера у памятника Свердлову на Большой Покровской.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в мероприятии приняли участие заместители губернатора Нижегородской области Егор Поляков и Сергей Морозов, и.п.главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Марина Ракова, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, руководитель АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина.

Работы в сквере имени Свердлова стартовали 4 августа. Как отметил губернатор, здесь появятся места для отдыха и детская игровая зона, будут созданы площадки для городских мероприятий и рынка коллекционеров. Также обновится трамвайная остановка.

"На Большой Покровской ощущается дефицит территорий для времяпрепровождения именно семей с детьми. Одной детской площадки на главной улице города явно недостаточно. Важно, чтобы люди могли не только прогуляться, но и отдохнуть в комфортных условиях", - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в дополнение к мероприятиям национального проекта "Жилье и городская среда" запланировано благоустройство еще 11 объектов.

"Историческая часть города, сохраняя свою самобытность, должна быть удобной для жителей и гостей. К 800-летию предстоит провести максимальный объем работ по благоустройству, сформировать новые стандарты, которые можно будет использовать и в других районах города", - добавил Глеб Никитин.

Концепция развития сквера была разработана архитекторами Института развития городской среды Нижегородской области в стратегическом партнерстве с АНО "Центр 800" и прошла несколько этапов общественных обсуждений.

На территории запланировано комплексное благоустройство: замена брусчатки, дорожного покрытия, озеленение, установка освещения и объектов малых архитектурных форм - скамеек, урн и т.д. Все работы должны завершиться до конца 2020 года.

Напомним, региональная программа комплексного благоустройства "#Среда800" – это часть инфраструктурной программы "Город 800". Она включает еще два направления: "#Символы800" и реставрацию объектов культурного наследия. На сегодняшний день это 110 разных объектов. При подготовке к юбилею "Город 800" задействует все районы Нижнего Новгорода.

Официальный сайт региональной программы комплексного благоустройства "#Среда800": sreda800.ru