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Экономика

Нижегородское минимущества намерено продать четырехэтажное здание с участком на улице Нартова более чем за 35 млн рублей

16 августа 2020 16:29  [93] Экономика

Нижегородское минимущества намерено продать четырехэтажное здание с участком на улице Нартова более чем за 35 млн рублей.

В настоящее время здание находится в аренде в АНПОО "Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления".

Площадь здания составляет 2151 кв.м, также на продажу выставлен участок площадью 828 кв.м.

Как сообщили в министерстве, начальная цена - 35 млн 378 тыс. 900 рублей. Шаг аукциона – 100 тыс. рублей.

Срок окончания приема заявок - 7 сентября.

Дата проведения торгов - 15 сентября.

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