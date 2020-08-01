Нижегородское минимущества намерено продать четырехэтажное здание с участком на улице Нартова более чем за 35 млн рублей Экономика

Нижегородское минимущества намерено продать четырехэтажное здание с участком на улице Нартова более чем за 35 млн рублей. В настоящее время здание находится в аренде в АНПОО "Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления". Площадь здания составляет 2151 кв.м, также на продажу выставлен участок площадью 828 кв.м. Как сообщили в министерстве, начальная цена - 35 млн 378 тыс. 900 рублей. Шаг аукциона – 100 тыс. рублей. Срок окончания приема заявок - 7 сентября. Дата проведения торгов - 15 сентября.

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