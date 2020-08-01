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Общество

Ни холодно, ни жарко, но летняя погода для нижегородцев еще не закончилась

17 августа 2020 01:30  [55] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

После дождливой и не привычно холодной для августа погоды, в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе наконец-то наступят солнечные дни, которые, однако, не будет сопровождать аномальные жаркие температуры.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, на протяжении всей недели в Нижнем Новгороде дождей не ожидается, погода будет преимущественно солнечной, но дневная температура воздуха не превысит +23°, а по ночам и вовсе будет прохладно и столбики градусников могут опуститься до +10°.

Например, сегодня - в понедельник, воздух днем прогреется лишь до +17°, в ночь на вторник похолодает до +10°, а во вторник станет теплее до +19° и весь день обещает быть солнечным.

В среду также ожидается +19° и малооблачная погода, в четверг потеплеет до +23°, что неудивительно, поскольку небо будет абсолютно чистым.

В пятницу – вновь небольшие облака и +21°, а в субботу нижегородцы и вовсе не увидят солнца, и похолодает до +18°. Но в воскресенье все снова станет летним, температура повысится до +23°, а облака скроются.

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