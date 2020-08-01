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Происшествия

Житель Тоншаевского района пойдет под суд за нападение на полицейского

17 августа 2020 09:15  [30] Происшествия

Житель Тоншаевского района пойдет под суд за нападение на полицейского. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 августа 2020 года.

По версии следствия, в июле участковый пришел проверить нарушение со стороны жителя дома в р.п. Пижма. Нетрезвый мужчина повалил полицейского на пол и 8 раз ударил кулаком в голову. В результате, у сотрудника полиции диагностировали ссадины.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) направлено в Тоншаевский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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