Житель Тоншаевского района пойдет под суд за нападение на полицейского Происшествия

Житель Тоншаевского района пойдет под суд за нападение на полицейского. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 августа 2020 года.

По версии следствия, в июле участковый пришел проверить нарушение со стороны жителя дома в р.п. Пижма. Нетрезвый мужчина повалил полицейского на пол и 8 раз ударил кулаком в голову. В результате, у сотрудника полиции диагностировали ссадины.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) направлено в Тоншаевский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.