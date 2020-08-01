Осужденный подозревается в попытке убийства сотрудника колонии на Бору

Осужденный подозревается в попытке убийства сотрудника колонии № 11 (Бор). Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 17 августа 2020 года.
По версии следствия, 7 августа этого года осужденный, находясь на локальной площадке у входа в подъезд отряда колонии, на почве неприязненных отношений, с целью убийства начальника отдельного поста исправительного учреждения, попытался нанести удар клинком самодельного металлического предмета, похожего на нож в область шеи сотрудника колонии. Умысел не был доведен до конца ввиду активного сопротивления сотрудником колонии.
В отношении 29-летнего осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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