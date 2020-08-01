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Происшествия

Фура столкнулась с рейсовым автобусом около Дзержинска

17 августа 2020 09:55  [101] Происшествия

Фото: фото из соцсети ВКонтакте, Денис Рухлин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фура столкнулась с рейсовым автобусом на 13 км трассы Дзержинск – Нижний Новгород. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

По предварительной информации, сегодня 17 августа, в 06:20, грузовик не выдержал необходимую дистанции и врезался в автобус, в котором находились 12 пассажиров. В результате столкновения пять из них были госпитализированы.  

(фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)

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