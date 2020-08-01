Фура столкнулась с рейсовым автобусом около Дзержинска Происшествия

Фото: фото из соцсети ВКонтакте, Денис Рухлин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фура столкнулась с рейсовым автобусом на 13 км трассы Дзержинск – Нижний Новгород. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

По предварительной информации, сегодня 17 августа, в 06:20, грузовик не выдержал необходимую дистанции и врезался в автобус, в котором находились 12 пассажиров. В результате столкновения пять из них были госпитализированы.

(фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)