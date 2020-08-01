"Горячие линии" по выплатам на детей организованы в Нижегородской области Общество

"Горячие телефонные линии" по вопросам денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет организованы в регионе. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Звонки принимают в рабочее время по будням специалисты соцзащиты.

Телефон горячей линии в министерстве социальной политики Нижегородской области: 8 (831) 423-00-16.

Горячая линия будет работать в течение всего времени действия данных выплат.

На 13 августа 2020 года в регионе принято порядка 62 тысяч заявлений. Выплата назначена для 29 тысяч семей на 35 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Из них 27 тысяч семей на 32 тысячи дошкольников уже получили полагающиеся средства.

Напомним, выплаты осуществляются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 20 марта 2020 г. №199 "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей", по которому с 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Размер выплаты в 2020 году составляет половину величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в субъекте России на 2 квартал предшествующего года (в Нижегородской области – 5 329 рублей). Право на выплату имеют семьи, чьи доходы не превышают величину прожиточного минимума в расчете на душу населения за 2 квартал предшествующего года (10 456 рублей).

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам до подачи заявления.

Можно обратиться с заявлением непосредственно в управление социальной защиты населения по месту жительства либо в электронном виде – на сайте госуслуг.

В министерстве социальной политики напомнили, что всем, кто обратится за выплатой в течение 2020 года, до 31 декабря включительно, выплата будет назначена с января 2020 года, но не ранее достижения ребенком 3 лет.