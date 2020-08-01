Почти в каждом районе Нижнего Новгорода зафиксированы случаи укусов клещей Общество

Почти в каждом районе Нижнего Новгорода зафиксированы случаи укусов клещей по данным на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшее число пострадавших от клещей зарегистрировано в Автозаводском районе. Тут в лечебные организации обратилось 610 человек. В Приокском районе пострадали 527 человек, в Советском — 302, Ленинском — 294, Нижегородском — 225, Канавинском — 177, Московском — 129. Лишь в Сормовском районе укусов клещей не зафиксировано.

В целом на 13 августа в Нижегородской области зарегистрировано 6 928 обращений по поводу присасывания клещей в медицинские организации по поводу присасывания клещей.

Городецкий район стал лидером, где зарегистрировано наиболее большое число пострадавших - 333, в Дзержинске - 325, Борском районе — 250, Семеновском - 241, Павловском — 330, Ветлужском - 181, Кстовском - 228, Богородском - 246, Балахнинском - 112, Арзамасском — 178, Выксунском - 166, Сергачском — 105, Шахунье — 104.