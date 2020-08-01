лукойл
Последние новости рубрики Общество
17 августа 2020 14:00  [31070] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 17 августа)
17 августа 2020 13:34  [68] Почти в каждом районе Нижнего Новгорода зафиксированы случаи укусов клещей
17 августа 2020 13:18  [77] Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 40% от плана
17 августа 2020 12:46  [195] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
17 августа 2020 12:24  [110] Еще одну школу построят в Новинках в 2021 году
17 августа 2020 12:19  [171] Стала известна категория школьников, нуждающаяся в справке об отсутствии COVID-19
17 августа 2020 11:56  [169] Глеб Никитин пообещал разобраться с проблемами подземных переходов на Московском вокзале
17 августа 2020 11:48  [109] "ЭнергосбыТ Плюс" напомнил клиентам-юридическим лицам о необходимости погасить долги за тепло
17 августа 2020 11:38  [100] Патриотическая акция "Вахта памяти" прошла при поддержке АО "Транснефть-Верхняя Волга"
17 августа 2020 11:23  [165] Воссоздание "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде продолжит другой подрядчик
Общество

Почти в каждом районе Нижнего Новгорода зафиксированы случаи укусов клещей

17 августа 2020 13:34  [68] Общество

Почти в каждом районе Нижнего Новгорода зафиксированы случаи укусов клещей по данным на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшее число пострадавших от клещей зарегистрировано в Автозаводском районе. Тут в лечебные организации обратилось 610 человек. В Приокском районе пострадали 527 человек, в Советском — 302, Ленинском — 294, Нижегородском — 225, Канавинском — 177, Московском — 129. Лишь в Сормовском районе укусов клещей не зафиксировано.

В целом на 13 августа в Нижегородской области зарегистрировано 6 928 обращений по поводу присасывания клещей в медицинские организации по поводу присасывания клещей.

Городецкий район стал лидером, где зарегистрировано наиболее большое число пострадавших - 333, в Дзержинске - 325, Борском районе — 250, Семеновском - 241, Павловском — 330, Ветлужском - 181, Кстовском - 228, Богородском - 246, Балахнинском - 112, Арзамасском — 178, Выксунском - 166, Сергачском — 105, Шахунье — 104.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph