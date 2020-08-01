Ткани оптом

Если нужны качественные ткани оптом, то лучшим выбором является магазин "Ткани оптом 365". На официальном сайте tkani-optom365.ru имеется обширный каталог продукции, в котором представлены изделия как от российских, так и от иностранных производителей.

Купить качественную ткань для оптовой или розничной реализации можно на сайте компании. В каталоге можно найти такие ткани:

Для изготовления одежды. Клиентам предлагается бифлекс, кулирная гладь, трикотаж, велюр, вискоза, атлас и другие. Они могут использоваться для создания вечерних, театральных, карнавальных нарядов.

Для обшивки мебели вроде велюра, замши, микрофибры. Клиент может заказать два основных вида: покрывная, обивочная. Внешняя обивка изготавливается из красивой практичной, простой в уборке ткани. Чехлы, внутренние, внешние элементы делаются из покрывного вида.

Для создания штор, а именно лен, хлопок, шелк, бархат. Подобные изделия отличаются как внешним видом, так и отличной формой, водонепроницаемостью. Они имеют устойчивость к солнечным лучам, холоду, шуму.

Для постельного белья, например, бязь, фланель, тик, сатин. Из них делают простыни, наволочки, пододеяльники, различные полотенца. Основными требованиями к данному виду являются тактильные ощущения, экологическая безопасность, уникальный внешний вид.

Для столового белья, например, журавинка, мати, лен, сатин. Из подобных тканей делают полотенца, скатерти, различные салфетки.

Особые виды, например, дюспо, микрофибра, оксфорд. Они применяются для создания одежды различных охранных, медицинских структур, для охоты, рыбалки. Также, из таких тканей делают рабочую одежду.

Клиентам предоставляется возможность доставки по всей стране на выгодных условиях. Закупка выполняется у ведущих мировых производителей, что гарантирует качество. В процессе закупки фирма ориентируется на пожелания клиента, партнеров, благодаря чему, они всегда остаются довольны сотрудничеством. Магазин выполняет индивидуальные заказы по доступным ценам.

Чтобы оформить заказ, нужно оставить заявку на сайте. Альтернативно можно позвонить по телефону в офис и обсудить все нюансы. С менеджером можно оговорить различные аспекты заказа, в том числе, вид, количество, цветовое исполнение. Если клиент не уверен в своем выборе, то сотрудники фирмы помогут определиться и подобрать ткань по индивидуальным требованиям. при оптовом заказе, клиент получает хорошие скидки. Звоните в офис сейчас, консультируйтесь, оформляйте заказ.

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