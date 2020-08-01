Что купить на iHerb: гайд для новичков

Американский интернет-магазин iHerb специализируется на продаже органических и натуральных товаров. На сайте представлено более 30 000 позиций. Неудивительно, что новички теряются среди такого ассортимента и в итоге не знают, что заказать.

Витамины и БАДы

Пожалуй, самый популярный раздел среди посетителей сайта – это "Витамины и БАДы". Здесь можно найти средства для решения самых разнообразных проблем со здоровьем – бессонницей, несварением, повышенным уровнем сахара в крови, избыточной массой тела. Такую продукцию предлагают бренды Solgar, Natrol, Nature’s Way, Nordic Naturals, Nutrition, Garden of Life и другие. Товары от ведущих марок стоят сравнительно дорого, чтобы сэкономить, используйте скидки iHerb.

Преданные покупатели iHerb делятся с новичками своим мнением относительно того, что стоит покупать. Так, многие советуют обратить внимание на препарат Biosil ch-OSA. Он содержит в своем составе вещества, которые стимулируют выработку коллагена – строительного материала для организма. Его регулярное применение позволит значительно улучшить состояние волос, кожи, ногтей и суставов.

Продукты

В интернет-магазине представлен большой выбор продуктов питания, найти которые в обычных магазинах в Украине достаточно сложно. Среди них:

низкоуглеводная мука;

арахисовая паста;

кокосовый урбеч;

сиропы без добавления сахара;

смеси для выпечки с полезным составом;

натуральные сахарозаменители;

масла первого отжима;

специи без вредных добавок;

и многое другое.

Для удобства покупателей все продукты разделены на категории. Поэтому найти нужный товар не составит труда.

Бытовая химия

На сайте iHerb вся бытовая химия имеет максимально натуральный состав. Поэтому порошки, кондиционеры, чистящие средства даже "химией" не назовешь. Несмотря на это, они эффективно справляются с различного рода загрязнениями.

Например, пятновыводитель от марки Ecover способен справиться даже с самыми сложными пятнами. Вино, трава, ягоды — не проблема.

Средства для личной гигиены

На сайте можно найти весьма необычные средства для личной гигиены. Взять хотя бы черное африканское мыло, которое на полках обычных супермаркетов не встретишь. Там также есть аюрведический шампуни, натуральные гели для душа, дезодоранты без вредных добавок. В этом разделе можно также найти все необходимые товары, чтобы устроить настоящее СПА в домашних условиях.

Качественных товаров так много, что хочется купить все сразу. Останавливает дорогая доставка. Решить эту проблему поможет купон Айхерб на бесплатную доставку. Также можно наполнить корзину на сумму от $40 или наполнить ее товарами с пометкой "эконом-доставка". Они обнуляют стоимость доставки.

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