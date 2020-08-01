Победителей этапа всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" определили в Нижегородской области Общество

Победителей окружного этапа всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" определили в Городце Нижегородской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В финале конкурса приняли участие педагоги общеобразовательных и музыкальных школ, домов детского творчества, вузов и институтов повышения квалификации. Лучшие методики, представленные педагогами Приволжского федерального округа, будут использованы для повышения эффективности российского образования, отметили организаторы.

"Для рассмотрения на окружном этапе поступило 47 работ учителей со всего округа. Это победители региональных этапов, уже прошедшие серьёзный экспертный отбор. А поскольку с каждым годом количество присылаемых на конкурс работ увеличивается, в этом году оргкомитет конкурса принял жёсткие меры отбора. В результате количество работ уменьшилось, зато качество их стало выше", - рассказал руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии, протоиерей Евгений Худин.



Нравственное воспитание сегодня является главной темой педагогики.

"Учителя прекрасно понимают, что работают на будущее, на развитие детей, которые должны выйти из учебного заведения состоявшимися людьми. Сейчас страна движется вперед, развивается, образование тоже меняется - достаточно вспомнить, с каким вызовом столкнулись мы в этом году. А такие конкурсы позволяют найти новые подходы, новые методики образования и воспитания", - отметил депутат областного Заксобрания Александр Тимофеев.



Городец не случайно был выбран местом проведения окружного этапа конкурса: в районе давно ведётся совместная работа в сфере воспитания нравственности с региональным правительством и Городецкой епархией.

Работы оценивались в четырех номинациях:

- за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения;

- лучшая методическая разработка по предметам "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР);

- лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;

- лучший образовательный издательский проект года.

Четыре работы стали лауреатами окружного этапа конкурса и одна - получила гран-при. Среди победителей окружного этапа — коллектив детского сада №14 "Незабудки" из города Сарова и учитель основы религиозных культур и светской этики нижегородской школы №128 Светлана Крапивина.

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин поблагодарил экспертную комиссию за проделанную работу и при этом подчеркнул: "Из года в год результатом всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" являются не только победы и присужденные места, а, прежде всего, сами материалы конкурса, которые становятся основой для методической работы, взаимного обогащения и обмена опытом среди педагогов всего Приволжского федерального округа".

Награждение победителей состоится в рамках "Рождественских чтений" Нижегородской митрополии осенью этого года.

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс "За нравственный подвиг учителя" проходит по всей России при участии Русской православной церкви и Минпровещения России, а также при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. Председателем конкурса является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председателем комиссии окружного этапа - митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сопредседательстве с Сергеем Злобиным.