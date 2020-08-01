Евгений Люлин задекларировал наибольший доход среди заместителей губернатора Нижегородской области Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин задекларировал наибольший доход среди заместителей губернатора Нижегородской области в 2019 году. Об этом свидетельствует документация, размещенная на сайте правительства.

Согласно информации, в прошлом году Евгений Люлин заработал 7,1 млн рублей, его супруга – 908,8 тысяч рублей.

В отчетный период у него в собственности находились шесть земельных участков (площадь 1,1 тысяч кв.м., 227,8 тысяч кв.м.,112,6 тысяч кв.м., 10,08 тысяч кв.м., 24,2 тысяч кв.м. и 25,8 тысяч кв.м), а также нежилое здание площадью 285 кв.м. Из транспортных средств у вице-губернатора - маломерное судно "Казанка М", гидроцикл Yamaha Super Jet и автомобиль Volkswagen Touareg.

У жены Евгения Люлина в собственности земельный участок площадью 3,5 тысяч кв.м., жилой дом 36 кв.м., квартира 108 кв.м. и легковой автомобиль Mercedes-Benz GLK.

В пользовании у вице-губернатора находилась дача - 203,1 кв.м., квартира 120,7 кв.м. и объект незавершенного строительства площадью 700 кв.м.

На сайте правительства также опубликованы доходы других заместителей губернатора:

Дмитрий Краснов

Дмитрий Краснов задекларировал доход в размере 5,7 млн рублей, его жена – 1,3 млн рублей.

У Дмитрия Краснова в собственности пять земельных участков (195 кв.м., 250 кв.м., 447 кв.м., 1507 кв.м., 431 кв.м., 221,3 кв.м.), снегоход Yamaha, гусеничный тягач ГАЗ, прицеп МЗСА, моторная лодка Кайман №330 и автомобиль Toyota Land Cruiser 100.

В собственности супруги заместителя губернатора - земельный участок площадью 1,4 тысячи кв.м, квартира 77,4 кв.м. и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport.

В пользовании у Дмитрия Краснова земельный участок 4,6 тысяч кв.м., у его жены - квартира 221,3 кв.м.

Андрей Бетин

Другой заместитель губернатора Андрей Бетин в 2019 году заработал 4,4 млн рублей, его супруга – 284,9 тысяч рублей.

В собственности у замгубернатора только мотоцикл BMW и автомобиль BMW Gran Turismo. У супруги и трех несовершеннолетних детей недвижимости и транспортных средств нет.

В пользовании семьи Бетиных квартира 54,7 кв.м. и дача 201,8 кв.м.

Андрей Гнеушев

Доходы Андрея Гнеушева в 2019 году составили 3,9 млн рублей, у его супруги – 4,06 млн рублей.

Заместитель губернатора задекларировал наличие у себя земельного участка площадью 820 кв.м. и жилого дома площадью 268,9 кв.м. У супруги из имущества только автомобиль Mercedes-Benz GL. Два несовершеннолетних ребенка имущества не имеют.

В пользовании у всей семьи квартира площадью 65,7 кв.м.

Сергей Морозов

Сергей Морозов задекларировал доход в размере 3,96 млн рублей, его жена – 32 тысячи рублей.

В собственности заместителя губернатора снегоболотоход и мотовездеход Yamaha. У его супруги - земельный участок площадью 129,5 кв.м., квартира 127,3 кв.м. и машино-место.

В пользовании Сергея Морозова в отчетный период находилась квартира 127,3 кв.м., земельный участок 129,5 тысяч кв.м. и машино-место, у супруги - земельный участок 546,6 тысяч кв.м. и жилой дом 47,1 кв.м.

Игорь Носов

(фото с сайта правительства Нижегородской области)

Игорь Носов в минувшем году заработал 3,9 млн рублей, его жена и двое несовершеннолетних детей доходов не получили.

В отчетный период у него в собственности находились земельный участок 855,9 кв.м, жилой дом 28,9 кв.м., две квартиры 54,4 (совместная) и 38,8 кв.м., нежилое помещение 4,1 кв.м., а также автомобиль Ford Explorer. У его супруги – квартира площадью 57,6 кв.м. (совместная) и легковой автомобиль Lexus RX200T.

В пользовании заместителя губернатора - жилой дом 216 кв.м., его семьи – квартира 146,3 кв.м.