ЕЭС-Гарант подвел промежуточные итоги работы нового уличного освещения в Балахне Бизнес

Нижегородский филиал "ЕЭС-Гарант" подвел промежуточные итоги работы нового уличного освещения в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Благодаря установленным компанией светильникам и системе управления освещением за первое полугодие 2020 года местной администрации удалось сэкономить 9,8 млн рублей.

В 2019 году в Балахне в рамках заключенного энергосервисного контракта осуществлена масштабная работа по замене устаревших ртутных и натриевых ламп на новые светодиодные светильники. Восстановлены энергосети и внедрена система управления освещением. Все работы выполнены за счет компании, оплата ее услуг будет производиться поэтапно из экономии.

Благодаря модернизации освещения, которую выполнил ЕЭС-Гарант, местные власти сократили расходы на оплату освещения. В год экономия будет составлять 21 млн рублей.

ООО "ЕЭС-Гарант" - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания. Основные виды деятельности: поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Среди ключевых партнеров – основные производители электроэнергии и энергосбытовые компании, а также крупнейшие производители энергосберегающего оборудования и приборов учета.