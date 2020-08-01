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Общество

Нижегородским школьникам и студентам хотят расширить право бесплатного проезда

17 августа 2020 18:57  [1] Общество
Нижегородским школьникам и студентам хотят расширить право бесплатного проезда

Нижегородским школьникам и студентам хотят расширить право бесплатного проезда

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству 17 августа обсудили изменения в проект закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Так, нововведения коснутся школьников, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках. В пресс-службе напомнили, что сейчас они на законодательном уровне имеют право бесплатного проезда до школы и обратно.

Однако в июне правительство региона выпустило постановление, в соответствие с которым детям, проживающим в сельской местности, разрешается бесплатно ездить в транспорте без каких-либо ограничений по количеству поездок.

Депутаты Законодательного собрания предлагают закрепить эти права в законодательстве.

Еще одна поправка к законопроекту касалась урегулирования льготного проезда студентов в пригородном сообщении.

Сейчас студентам предоставляется 50% льгота на проезд на междугородные внутриобластные маршруты в период с 1 сентября по 30 ноября и с 1 марта по 30 июня по субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням. При этом в течение учебного года указанная льгота студентам не предоставляется в декабре, январе и феврале месяце.

Депутаты ЗС НО предлагают дать право студентам пользоваться льготами на период всего учебного процесса. При этом предоставить такую возможность не только студентам государственных, но и частных образовательных организаций.

"Сегодня мы на комитете рассмотрели сразу две поправки в законопроект о социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование. Все они касаются детей. Это очень важные инициативы. И теперь планируется прописать это в региональном законодательстве", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

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