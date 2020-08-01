Волонтеры передали в нижегородский приют корм и медикаменты для бездомных животных Политика

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

Более 300 кг готового корма и круп, а также медицинские препараты, предметы обихода и игрушки передали волонтеры в приют для бездомных животных "Сострадание НН". Благотворительная помощь оказана в рамках акции "Лучший друг" партии "Единая Россия", приуроченной к Всемирному дню защиты бездомных животных. Об этом сообщили в НРО партии.

Руководитель исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов отметил, что акция уже стала доброй традицией, но в этом году из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса помощь таким приютам особенно необходима. В последние месяцы из-за режима самоизоляции волонтеры не имели возможности регулярно приходить сюда и участвовать в жизни приюта. Также сократились объемы помощи, добровольных пожертвований от людей и организаций.

"В течение двух недель мы собирали корм, медикаменты, инвентарь, которые сегодня передали для наших четвероногих друзей. В нашей акции приняли участие не только активисты и сторонники партии, но и просто неравнодушные люди. Мы хотим привлечь внимание нижегородцев к проблеме бездомных животных, принять активное участие в их судьбе. Очень теплые чувства испытываешь, когда сюда приходишь, уверен, сегодня никто из посетивших приют не ушел равнодушным. Я, конечно, всем своим друзьям и знакомым расскажу об этом месте и его замечательных обитателях. Сегодня в зооприютах сотни животных, которым не хватает медикаментов, корма и просто внимания и заботы. Надеемся, что благодаря таким акциям, волонтеров и помощников у приюта появится еще больше. И если кто-то, вдохновленный нашей акцией, решит помочь, или даже забрать кого-то из питомцев домой – это станет отличным результатом", - сказал Алексей Антонов.

В этом году к акции присоединились нижегородские "Волонтеры Победы", которые привезли в приют сухой корм и позанимались с собаками в тренировочном вольере.

"Мы не смогли остаться в стороне, этот день – еще один хороший повод помочь животным, подарить им свое тепло и заботу. И очень радостно, что столько волонтеров, столько людей поддержали акцию. Очень важная и добрая традиция, которую надо обязательно продолжать. Это может быть любая посильная помощь. Давайте будем вместе делать добрые дела!" - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Как рассказал руководитель благотворительного фонда защиты животных "Сострадание НН" Владимир Гройсман, в двух приютах организации сейчас находится почти 500 собак и больше 50 кошек, большая часть из них были брошены своими хозяевами. В основном животные попадают сюда во время реализации программы "Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск". Остаются в приюте те, кого нельзя по каким-либо причинам выпустить обратно в места обитания из-за травмы или инвалидности. А также волонтеры отбирают тех, кого можно пристроить в семью. В среднем 50 животных в месяц забирают к себе неравнодушные люди. За время существования фонда тысячи собак и кошек смогли найти свою семью.

"Приют существует на благотворительные пожертвования, помощь всегда нужна, ведь такое количество питомцев нуждается в постоянном питании и уходе. Всегда необходим корм, лекарства, расходные материалы, амуниция, игрушки. Мы рады любой помощи. Но важна не только материальная поддержка, питомцам очень нужны доброе участие, время и забота. Это и помощь в выхаживании щенков или котят, которых нам подкидывают, а наши волонтеры берут их домой и выхаживают. Либо помощь в социализации собак, которые проводят много времени в вольерах, с ними надо гулять, заниматься. И самое главное – это добрые и любящие хозяева", - сказал Владимир Гройсман.

Напомним, акция "Лучший друг" проводится при поддержке проекта "Центр поддержки гражданских инициатив" сторонников партии "Единая Россия". Она посвящена Всемирному дню бездомных животных. В рамках акции участники передают для бездомных животных корм, медикаменты, ухаживают за животными, помогают в благоустройстве приютов.