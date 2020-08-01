Нижегородца задержали по подозрению в сбыте поддельных денег в магазинах Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородца задержали по подозрению в сбыте поддельных денег в магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее судимый 29-летний житель Советского района года вновь был задержан оперативными сотрудниками полиции при получении очередной закладки фальшивых купюр, которые предназначались для дальнейшего сбыта.

Полицейские установили, что с начала этого года он смог расплатиться фальшивками в продуктовых магазинах Нижнего Новгорода в 14 раз. Номинал купюр 5 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В настоящее время молодой человек арестован. Устанавливается его причастность к дополнительным эпизодам преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что подделки 5-тысячных купюр и 10-рублевых монет участились в Нижегородской области. Кроме того, закрыли два сайта об изготовлении фальшивок.