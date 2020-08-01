лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
18 августа 2020 10:17  [2] Нижегородца задержали по подозрению в сбыте поддельных денег в магазинах
17 августа 2020 20:49  [410] Четыре часа тушили пожар на складе лакокрасочных материалов в Канавинском районе
17 августа 2020 17:36  [325] Пожарный поезд привлекут к тушению огня на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
17 августа 2020 16:45  [268] Склад лакокрасочных материалов горит в Нижнем Новгороде
17 августа 2020 14:11  [234] Нижегородское МП оштрафовали из-за смерти электромонтера в роковом ДТП на пр.Гагарина
17 августа 2020 10:12  [223] Осужденный подозревается в попытке убийства сотрудника колонии на Бору
17 августа 2020 09:55  [359] Фура столкнулась с рейсовым автобусом около Дзержинска, есть пострадавшие
17 августа 2020 09:15  [223] Житель Тоншаевского района пойдет под суд за нападение на полицейского
16 августа 2020 12:52  [271] Пытавшийся зарезать женщину бензопилой 59-летний мужчина задержан нижегородскими правоохранителями
15 августа 2020 15:13  [1097] Машину нижегородских воздухоплавателей расстреляли на Борском кольце из-за дорожного конфликта
Происшествия

Нижегородца задержали по подозрению в сбыте поддельных денег в магазинах

18 августа 2020 10:17  [2] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородца задержали по подозрению в сбыте поддельных денег в магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее судимый 29-летний житель Советского района года вновь был задержан оперативными сотрудниками полиции при получении очередной закладки фальшивых купюр, которые предназначались для дальнейшего сбыта.

Полицейские установили, что с начала этого года он смог расплатиться фальшивками в продуктовых магазинах Нижнего Новгорода в 14 раз. Номинал купюр 5 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В настоящее время молодой человек арестован. Устанавливается его причастность к дополнительным эпизодам преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что подделки 5-тысячных купюр и 10-рублевых монет участились в Нижегородской области. Кроме того, закрыли два сайта об изготовлении фальшивок.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph