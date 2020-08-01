Поддержка сервиса Apple Pay появилась в НБД-Банке Общество

Фото: пресс-служба НБД-Банка

Владельцы карт НБД-Банка теперь могут оплачивать свои покупки при помощи сервиса бесконтактной оплаты Apple Pay. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Каждая транзакция происходит благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически. Безопасность и конфиденциальность лежат в основе сервиса. При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент". Настроить оплату через Apple Pay можно через стандартное приложение Wallet.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Полный список поддерживаемых устройств можно найти на сайте.

"НБД-Банк всегда работает над улучшением и оптимизацией банковских продуктов. Оплата при помощи сервиса бесконтактной оплаты Apple Pay позволяет нашим клиентам быстро и безопасно провести покупку товаров или услуг. Напомним, в прошлом году мы уже запустили поддержку сервисов Samsung Pay и Google Pay. Уверены, это хороший старт для продолжения работы НБД-Банка в рамках развития дистанционных услуг и электронных сервисов", – прокомментировали в НБД-Банке.

Подробнее ознакомиться с возможностями нового сервиса Apple Pay можно на официальном сайте НБД-Банка.