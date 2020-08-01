Сторож детсада в Сарове найден погибшим Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Сторож детсада в Сарове найден погибшим. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.

В ходе расследования стало известно, что в ночь с 16 на 17 августа этого года сторож дежурил в детском саду. Утром повар обнаружил его погибшим. Сторожу было 57 лет.

На данный момент проверяется соблюдение норм охраны труда. По результатам расследования будет определена категория несчастного случая.