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Сторож детсада в Сарове найден погибшим. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.
В ходе расследования стало известно, что в ночь с 16 на 17 августа этого года сторож дежурил в детском саду. Утром повар обнаружил его погибшим. Сторожу было 57 лет.
На данный момент проверяется соблюдение норм охраны труда. По результатам расследования будет определена категория несчастного случая.
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