Оборудование обновили в школе Арзамасского района Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Оборудование обновили в школе р.п. Выездное Арзамасского района. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

В основном корпусе школы завершена подготовка к новому учебному году.



"На данный момент нам удалось преобразить семь кабинетов – химии, физики технологии, начальной школы и обычные классы. Все кабинеты готовы полностью, в течение недели мы получим новое оборудование. А до конца года, благодаря участию в проекте "Цифровая экономика", мы улучшим систему обмена информацией и обновим видеонаблюдение в школе", - рассказала директор школы Татьяна Покатова.

Напомним, в ноябре прошлого года в рамках проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" в р.п. Выездное был открыт новый учебный корпус общеобразовательной школы, он рассчитан на 275 мест. В здании размещены начальные классы. Закуплено и установлено современное оборудование, предусмотрено все для развития талантов и способностей маленьких учеников.

Как отметила региональный координатор партпроекта "Новая школа", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева, на данный момент школа уже прошла приемку и готова принять детей 1 сентября.

"Мы осмотрели оба корпуса Выездновской средней школы. Конечно, новый корпус великолепно технически оснащен, закуплено самое современное оборудование, которое способствует высокому качеству образования. В основном корпусе учатся ребята, начиная со среднего звена, и необходимо было создать условия не хуже, чем в новом корпусе. Здесь сделан достойный ремонт, произведены небольшие изменения в планировке классов. Сейчас руководство школы получает новое оборудование, парты, стулья. Сегодня обновленный корпус выглядит очень достойно. Коллективом проделана большая работа, чтобы дети учились в хороших условиях", - подчеркнула Марина Еминцева.

Выездновская средняя школа построена в 1985 году. В 2018 году в учебном учреждении проводился капитальный ремонт системы отопления и автоматической системы пожарной безопасности.

В этом году усовершенствовать условия обучения удалось благодаря участию в проекте "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Это позволило внедрить современные цифровые технологии в процесс обучения, а школьники смогут использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и многие другие современные методы, отметили в НРО партии.

Также в этом году школа попала в проект "Центр дополнительного образования "Школа полного дня", который реализуется в Нижегородской области в рамках мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Создание новых мест здесь запланировано по всем направлениям дополнительного образования. Все оборудование, а это современные экологические лаборатории, робототехника, лазерные принтеры, сканеры и станки, оснащение для занятий физической культурой и многое другое поступит в школу до конца августа, сообщили в НРО "Единой России".