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Происшествия

Нижегородский автобус врезался в остановку, пострадали женщина и девочка-подросток

18 августа 2020 14:57  [130] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородский автобус врезался в остановку, пострадали женщина и девочка-подросток. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Автозаводском районе, около дома № 22 по ул. Заслонова, сегодня днем 18 августа.

По предварительным данным, водитель, управляя маршруткой № 315 (станция метро "Автозаводская" - поселок Ивановка) въехал в остановку общественного транспорта.

В результате, павильон упал на пешеходов, стоящих на остановке. Женщина и 14-летняя девочка получили травмы. Обе они были доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, выясняют причины аварии.

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