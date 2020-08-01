Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке Общество

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" улучшил условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное от 7,6% и на рефинансирование от 7,8% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Кроме того, по программам государственного субсидирования процентной ставки отменена надбавка к процентной ставке при первоначальном взносе менее 20%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры.

Срок ипотечного кредита в банке "Открытие" составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года согласно данным Frank RG "Открытие" занял место в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки. Ипотечный портфель банка за восемь месяцев этого года увеличился более чем в 1,2 раза и на 1 августа 2020 года составил 194,7 млрд рублей.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.