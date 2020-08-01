Денис Бакиев стал самым богатым министром в Нижегородской области по итогам 2019 года Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр, полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании Денис Бакиев стал самым богатым министром в Нижегородской области по итогам 2019 года. Об этом свидетельствует документация, размещенная на сайте правительства.

Он задекларировал доход в размере 15,2 млн рублей. Согласно информации, в том числе доход получен "в порядке дарения". У Дениса Бакиева в собственности два земельных участка площадью 450 и 1236 кв.м. и жилой дом - 616,1 кв.м.

Ольга Сулима

Следующий по величине доход получила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима - 5,7 млн рублей (в т.ч. пенсия и доход от вкладов), ее муж - 721,9 тысяч рублей.

В собственности главы минфина квартира площадью 112,7 кв.м. и два машино-места, у мужа - земельный участок в 570 кв.м., садовый домик - 45 кв.м., баня - 15 кв.м. и легковой автомобиль Mitsubishi Pajero.

Денис Егоров

Министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров в 2019 году заработал 4,8 млн рублей, в том числе от сдачи недвижимости в аренду.

Из недвижимости у него имеется две квартиры - 114 и 112,8 кв.м., их транспортных средств – автомобиль Lexus RX. В пользовании министра квартира - 86 кв.м.

Игорь Зотов

Руководитель аппарата правительства Нижегородской области — министр Игорь Зотов задекларировал 4,6 млн рублей.

Согласно документации, недвижимого и движимого имущества у министра нет. В пользовании у его семьи квартира - 81,8 кв.м.; у него - квартиры - 75 и 102 кв.м.

Супруга и два несовершеннолетних ребенка дохода и имущества не имеют.

Сергей Злобин

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин получил в прошлом году 4,4 млн рублей, в том числе доход от вкладов.

Из имущества у министра - легковой автомобиль Hyundai IX. В пользовании у него находятся две квартиры - 73,3 и 43,6 кв.м.

Сергей Баринов

Министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов заработал 4,3 млн рублей, в том числе от сдачи имущества в аренду. Его жена - 680,4 тысячи рублей.

У министра в собственности земельный участок площадью 1021 кв.м., дача - 198 кв.м., две квартиры - 56,1 и 75,7 кв.м., гараж - 37 кв.м и три сооружения вспомогательного назначения - 32 кв.м., 15,8 кв.м., 2 кв.м. и прицеп МЗСА.

В пользовании у семьи Сергея Баринова квартира - 122,7 кв.м.

Игорь Норенков

За ними по величине задекларированного дохода следует министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков. Он в 2019 году заработал 4,04 млн рублей, его жена - 607 тысяч рублей.

Он является владельцем земельного участка площадью 2000 кв.м., жилого дома - 84,2 кв.м., квартиры (общая долевая собственность с супругой) - 63,4 кв.м. и нежилого помещения (общая долевая собственность) - 2668 кв.м., а также автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.

Алексей Исаев

Министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев задекларировал в минувшем году 3,9 млн рублей, его супруга - 250,5 тысяч рублей.

Из собственности у него имеется доля в квартире площадью 113,2 кв.м. (также доли у его супруги и двух несовершеннолетних детей). При этом его супруга является владельцем земельного участка площадью 1524 кв.м., двух жилых домов - 42,3 кв.м. и 70,2 кв.м.

Максим Черкасов

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов получил в 2019 году 3,7 млн рублей, его супруга - 6,2 млн рублей, в том числе от продажи имущества, несовершеннолетний ребенок - 1,75 млн рублей от продажи имущества.

У министра в собственности земельный участок - 1507 кв.м., жилой дом - 154,2 кв.м., и квартира -115,3 кв.м (общая совместная собственность с супругой и несовершеннолетним ребенком). Также министр владеет снегоболотоходом CFMOTO X8, автоприцепом МЗСА, мотолодкой STINGREY с подвесным лодочным мотором SUZUKI и легковым автомобилем Nissan Patrol.

Супруга Максима Черкасова имеет машино-место и легковой автомобиль Lexus.

Сергей Ефимов

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов задекларировал доход в размере 3,5 млн рублей, его жена - 2,8 млн рублей.

Из имущества у Сергея Ефимова только легковой автомобиль Lexus, его супруга и несовершеннолетний ребенок также недвижимого имущества не имеют. В пользовании у министра три квартиры: 140; 99,7 и 65,4 кв.м, у его супруги дополнительно – квартира площадью 68,7 кв.м.

Анатолий Молев

Следующим по величине доходов является министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев - 3,5 млн рублей. Его жена получила - 218,3 тысячи рублей.

В собственности министра два земельных участка - 1360 и 52 кв.м., жилой дом - 92,1 кв.м. две квартиры – 30 кв.м. и 58,4 кв.м. (общая совместная собственность), гараж - 45,9 кв.м., а также два автомобиля УАЗ Патриот и Toyota RAV4.

Его супруга является владельцем двух земельных участков - 764 и 106 кв.м., садового домика - 17,3 кв.м. и двух квартир - 62,8 кв.м. (общая долевая собственность) и 58,4 кв.м. (общая совместная собственность).

Николай Денисов

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов в 2019 году заработал 3,1 млн рублей, его супруга - 869,2 тысяч рублей.

У Николая Денисова четыре земельных участка – 34579 кв.м., 4500 кв.м., 17421 кв.м. и 1500 кв.м. (общая долевая собственность) и два легковых автомобиля Mitsubishi Outlander и Volkswagen Polo.

У жены министра три земельных участка в общей долевой собственности: два - по 1 037 га и 0,15 га, жилой дом в общей долевой собственности - 123,2 кв.м., а также сельскохозяйственная техника (пресс-подборщик)

Андрей Чертков

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чертков получил в отчетный период 3,06 млн рублей, его супруга – 14,9 млн рублей.

У него в собственности два земельных участка - 600 и 327 кв.м., а также жилой дом - 224,1 кв.м. Супруга министра владеет двумя земельными участками - 739 и 968 кв.м., садовым домиком - 66,5 кв.м., двумя квартирами - 59,5 и 43,8 кв.м., нежилым зданием - 658 кв.м. и автомобилем Mercedes-Benz.

В пользовании Андрея Черткова дополнительно - квартира - 35,3 кв.м.

Павел Саватеев

Министр транспорта и автомобильных дорог Павел Саватеев задекларировал 2,7 млн рублей, его жена – 3,4 млн рублей.

Павел Саватеев является собственником земельного участка площадью 1000 кв.м., квартиры 88,8 кв.м. (общая долевая собственность с женой и двумя несовершеннолетними детьми), четырех квартир: 39 кв.м., 53,8 кв.м., 43,5 кв.м., 42,4 кв.м., двух нежилых помещений: 54,2 и 66,2 кв.м, и автомобиля BMW Х6.

У его супруги - два земельных участка - 1030 и 991 кв.м., жилой дом - 160 кв.м., квартира - 37,9 кв.м., баня - 42,6 кв.м. и автомобиль Nissan Pathfinder.

В пользовании министра -

две квартиры 18 и 36,1 кв.м.

Алексей Москвин

Исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области, по состоянию на 31 декабря 2019 года, Алексей Москвин заработал 2,3 млн рублей (в т.ч. пенсия), его супруга - 437,6 тысяч рублей (в т.ч. пенсия), один из двух несовершеннолетних детей - 4400 рублей.

В собственности министра – два земельных участка - 1300 кв.м. и 2786 кв.м. (общая долевая собственность с женой и детьми), жилой дом - 34,9 кв.м., две квартиры - 41,6 кв.м. и 162 кв.м. (общая долевая собственность с женой и детьми).

Сергей Тарасов

Исполняющий обязанности министра внутренней региональной и муниципальной политики, по состоянию на 31 декабря 2019 года, Сергей Тарасов задекларировал 1,99 млн рублей, его жена - 618,8 тысяч рублей.

Сергей Тарасов владеет квартирой площадью 72,8 кв.м. и автомобилем Hyundai Grand Santa Fe. У его супруги имеется доля в квартире площадью 62,4 кв.м.

Тимофей Шульга

Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга в прошлом году получил 2,6 млн рублей. У его жены и несовершеннолетнего ребенка доходов нет.

В собственности госслужащего – две квартиры площадью 34,2 кв.м. и 71,7 кв.м. (общая долевая собственность), а также автомобиль Opel Insignia Wagon. У супруги – квартира площадью 33 кв.м. в Украине.

В пользовании Тимофея Шульги дополнительно находится квартира - 82,8 кв.м.