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Общество

Перекрытие дороги на ул.Баха продлится дольше запланированного срока

18 августа 2020 18:05  [83] Общество
Перекрытие дороги на ул.Баха продлится дольше запланированного срока

Перекрытие дороги на ул.Баха продлится дольше запланированного срока

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перекрытие дороги для автотранспорта на ул. Академика Баха в Ленинском районе Нижнего Новгорода продлится дольше запланированного срока. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Речь идет об участке дороги между домами №1 и №3, где ведутся ремонтные работы на теплосетях.

Ранее сообщалось, что движение будет перекрыто с 6 июля до 15 августа включительно.

Сегодня департамент распространил информацию о том, что ремонт продлится до 23 августа, и, соответственно, движение на участке также, будут перекрыто до этого дня.

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