Перекрытие дороги на ул.Баха продлится дольше запланированного срока
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Перекрытие дороги для автотранспорта на ул. Академика Баха в Ленинском районе Нижнего Новгорода продлится дольше запланированного срока. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.
Речь идет об участке дороги между домами №1 и №3, где ведутся ремонтные работы на теплосетях.
Ранее сообщалось, что движение будет перекрыто с 6 июля до 15 августа включительно.
Сегодня департамент распространил информацию о том, что ремонт продлится до 23 августа, и, соответственно, движение на участке также, будут перекрыто до этого дня.
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