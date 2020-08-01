Перекрытие дороги на ул.Баха продлится дольше запланированного срока Общество

Перекрытие дороги на ул.Баха продлится дольше запланированного срока Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перекрытие дороги для автотранспорта на ул. Академика Баха в Ленинском районе Нижнего Новгорода продлится дольше запланированного срока. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Речь идет об участке дороги между домами №1 и №3, где ведутся ремонтные работы на теплосетях.

Ранее сообщалось, что движение будет перекрыто с 6 июля до 15 августа включительно.

Сегодня департамент распространил информацию о том, что ремонт продлится до 23 августа, и, соответственно, движение на участке также, будут перекрыто до этого дня.