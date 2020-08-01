Служба "112" отказала в помощи задыхающейся нижегородке, - прокуратура Происшествия

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Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода выявила нарушения законодательства в деятельности оператора службы "112". Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Прокуратура выяснила, что в начале июля 2020 года на номер "112" позвонила девушка, которая сообщила, что у нее резко ухудшилось здоровье, она задыхается и в данный момент находится в машине на одной из заправок.

При этом адрес заправки девушка уточнить не смогла, из-за чего оператор отказалась передавать информацию спасателям, которые могли бы помочь заболевшей, и посоветовала ей выйти из машины, дойти до сотрудников АЗС и всё-таки уточнить адрес или попросить помощи у них.

Девушка объяснила, что не в состоянии передвигаться и предположила, что у службы "112" существует система, которая может определить ее местоположение. Но и в этот раз она получила отказ. Оператор объяснила, что такой системой служба не обладает.

Между тем, по информации прокуратуры, специалист службы "112" получила от оператора мобильной связи местоположение звонившей и была обязана сообщить о происшествии в службы экстренного реагирования. Однако этого не произошло.

В прокуратуре пояснили, что в связи с отсутствием тяжких последствий по итогам данного инцидента вопрос об уголовном преследовании не рассматривался.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководства службы "112", а именно директора ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" направлено представление об устранении нарушений законодательства.