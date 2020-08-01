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Политика

Началась регистрация на "Диктант Победы"

19 августа 2020 09:10  [86] Политика

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

Началась регистрация на "Диктант Победы". В 2020 году участники акции смогут предварительно зарегистрироваться на той площадке, где им было бы удобно написать "Диктант Победы", заявил заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

"Такая возможность удобна и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах", — сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника "Диктанта Победы". По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.

Количество участников может увеличиться в разы и из-за количества площадок — их откроют в каждом населенном пункте России с численностью населения от пяти тысяч человек. При этом многие из них будут работать в других странах — планируется, что "Диктант Победы" напишут граждане 75 иностранных государств.

К акции подключились силовые ведомства — МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут "Диктант Победы" в том числе в своих профессиональных учебных заведениях.

Александр Хинштейн напомнил, что организаторы рассчитывают, что "Диктант Победы" в 2020 году напишет миллион человек — с учетом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.

Напомним, Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" проводит подготовку к проведению всероссийской патриотической акции "Диктант Победы".  На данный момент в области планируется организовать более 130 площадок.

"В этом году акция будет масштабной. Это даст возможность как можно большему числу людей принять участие, проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Вопросы для Диктанта составлялись профессионалами и, уверен, будут интересными. Особенно важно, что часть заданий будет включать региональную составляющую. Нижний Новгород впервые встретит акцию в статусе "Города трудовой доблести", а главное, конечно же, это 75-ая годовщина Великой Победы. И мы ожидаем, что Диктант привлечет внимание людей разного возраста, разных профессий, объединяя нас ради одной цели – сохранения исторической памяти", - отметил депутат Госдумы РФ, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

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