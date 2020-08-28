"В сфере ветеринарии нет случайных людей", - Евгений Лебедев Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем ветеринарного работника. На региональном уровне праздник отмечается 30 августа, на федеральном уровне - 31 августа.

"Несмотря на то, что этот праздник еще совсем молодой, профессия ветеринара является одной из самых древнейших, благородных и гуманных. Крылатая фраза великого физиолога Ивана Петровича Павлова: "Медицина лечит людей, а ветеринария – человечество" абсолютно точно и лаконично характеризует ваше дело.

В сфере ветеринарии нет случайных людей, ветеринария – это призвание. Тут заботятся и следят не только о братьях наших меньших, но и защищают всех нас, обеспечивая безопасность продуктов питания, предотвращая различные заболевания. Вы обладаете неимоверным терпением, трудолюбием, чуткостью, добротой и милосердием.

Выражаю благодарность за профессионализм, добросовестный труд и неоценимый вклад в становление и развитие ветеринарной службы и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории нашего региона. Желаю вам новых профессиональных высот и послушных пациентов!" – отмечается в поздравлении.