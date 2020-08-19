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Политика

Организаторы акции "Диктант Победы" приготовили в 2020 году ряд новшеств

19 августа 2020 12:07  [75] Политика

Организаторы акции "Диктант Победы" приготовили в 2020 году ряд новшеств. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

В этом году акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября. Как отмечают организаторы, будет увеличено количество очных площадок, а в тестах появится пять вопросов региональной тематики.

"Сейчас в нашем региональном отделении "Единой России" формируется окончательный список площадок. Но уже сегодня их больше 130, и ждем, что в ближайшее время количество еще увеличится. Для участия нужно будет зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Осталось буквально две недели. Поэтому всех нижегородцев приглашаю на этот ресурс, чтобы войти в нижегородскую команду знатоков истории Великой Отечественной войны", - рассказал некоторые подробности депутат Госдумы Артем Кавинов.

Он также напомнил, что в этом году будет предложено ответить на 25 вопросов за 45 минут.

"Пять вопросов готовится по истории Горьковской области. Могу сказать, что все вопросы непростые и требуют достаточно глубокого знания истории войны. Поэтому жители всех регионов страны уже активно ведут подготовку к диктанту. Каждый намерен стать победителем. Уверен, нижегородцы покажут достойные результаты. Возможно, для многих участников стимулом станет и недавно присвоенный новый статус областного центра, как города трудовой доблести", - считает депутат.

Он также отметил, что во многом "Диктант Победы" - это объединяющая инициатива.

"Это возможность не просто блеснуть знаниями, а привлечь внимание к истории нашей страны, заинтересовать страницами российской летописи подрастающее поколение. Очень хочется, что именно школьники, студенты стали главными победителями в этой акции. Это было бы правильно", - добавил Кавинов.

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