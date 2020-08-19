Арзамасский приборостроительный завод им.Пландина примет участие в международном форуме "Армия-2020"

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Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом сообщили в пресс-службе завода.
На стенде предприятия будут представлены образцы продукции – ДНГУ (динамически настраиваемый гироскоп унифицированный) и ДНГДП (динамически настраиваемый гироскоп с датчиком положения), медицинской техники – прибор "Миотон". Снова отправится на "Армию" совместная разработка АО "АПЗ" и ООО "АПКБ" – БПЛА "Грач".
На примере конкретных единиц своей номенклатуры Арзамасский приборостроительный завод продемонстрирует возможности литейного, инструментального производства, производства пластмассовых изделий. Будут презентованы образцы пластмассовой антистатической тары для хранения и транспортировки радиоэлементов, производство которой стартовало на предприятии в этом году.
Стенд АПЗ можно будет найти в выставочном павильоне D комплекса "Патриот Экспо", на месте №4В7, добавили в пресс-службе предприятия.
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