Несогласованность международных транспортных перевозок в странах СНГ во время пандемии

Почему страны СНГ не могут договориться об одинаковых мерах ограничений в связи с коронавирусом? Международные грузовые транспортные перевозки - это жизненные артерии по которым течет необходимый товаропоток, поступает экстренная помощь и создается вся международная политэкономика. Особенно они важны в странах, которые объединились для противостояния подобным проблемам.

На этот вопрос очень сложно ответить однозначно. Наверное, каждая страна преследует свои далеко идущие цели. Но в целом для содружества - это не дальновидно.

По словам многих региональных российских транспортных организаций, которые особенно ощущают последствия пандемии, "международные перевозки как по всему миру, так и на территории стран СНГ, практически остановились и очень будут долго восстанавливаться".

Мы постараемся озвучить кратко основные меры ограничений по некоторым странам, а вы самостоятельно делайте выводы.

Азербайджан

- разрешил иностранным водителям автомобильных перевозок въезжать на территорию страны и проезжать ее транзитом.

- морские перевозки открыты, но имеются ограничения по загрузке, обязательному тестированию для стран соседей членов СНГ.

- но с Россией пограничные пункты открыты только для международных автомобильных грузовых перевозок.

Армения

- разрешила въезд/выезд грузовых автомобилей в рамках международных перевозок только с обязательным соблюдением повышенных мер противоэпидемической безопасности.

Казахстан

Временно закрыл 10 пунктов пограничного пропуска на Казахстано-российской границе, 5 пунктов на границе с Кыргызстаном, 2 пункта на границе с Узбекистаном.

На границе с Туркменистаном в специальной нейтральной организован механизм бесконтактной передачи грузов и документов с последующей санобработкой.

Кыргызстан

Разрешил въезд/выезд грузовых транспортных средств с соблюдением повышенных мер противоэпидемической безопасности, с телеметрией водителей, со сбором эпидемиологического анамнеза, с оформлением обязательства по самоизоляции и использованию средств индивидуальной защиты. Кроме того организуется проведение экспресс-теста по диагностике вируса COVID-19.

При отрицательном результате экспресс-теста автотранспортное средство проходит наружную дезинфекционную обработку и выпускается для выполнения плановой грузоперевозки.

Молдова

Только с 1 июня вновь открыла 9 пунктов пересечения границы с Украиной и 3 пункта на границе с Румынией.

Таджикистан

В случае отрицательного теста на коронавирус иностранному водителю разрешено находиться на территории страны только 5 дней. В противном случае водитель - участник международной автоперевозки, будет помещен на карантин до отрицательного теста.

Туркменистан

Обязал осуществлять перевозку грузов, прибывших в рамках международной грузоперевозки, в пределах страны осуществлять только туркменскими перевозчиками. Причем передача грузов осуществляется в специальных местах бесконтактным способом.

Кроме того при положительном анализе на коронавирус участники международной грузоперевозки может быть помещен в стационар для проведения за его счет дополнительных анализов и лечения.

Конечно, при таких ограничениях и разных (не типовых) для всех стран СНГ условиях международных грузовых перевозок в период пандемии, многие транспортные операции просто не берут заказы на перевозки в эти направления во избежание непредвиденных задержек и незапланированных затрат. Аналогичные проблемы касаются не только международных перевозок по суше, но и авиа доставки и морских перевозок.

Поэтому, при серьезной опасности повторной волны пандемии в конце 2020 года, просто жизненно необходимо выработать согласованные, однотипные меры (по крайней мере для стран СНГ) проведения международных перевозок в условиях опасности коронавируса. Это позволить поддержать транспортные отрасли стран и не остановить на длительное время грузопоток между скооперированными в рамках СНГ предприятиями и отраслями.

Но даже в существующих условиях многие региональные транспортные организации стараются восстанавливать свою работу и предлагать максимально полный комплекс международных логистических услуг. Со списком таких услуг, например, можно ознакомиться здесь.

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