"Пятнадцать нижегородских музыкальных школ получили музыкальные инструменты", - Глеб Никитин Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Пятнадцать нижегородских музыкальных школ получили музыкальные инструменты. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, информацию о переоснащении школ искусств озвучил глава области Глеб Никитин.

Он пояснил, что закупка инструментов осуществлялась в рамках нацпроекта "Культура". Общая стоимость инструментов превысила 52 млн рублей, из которых 48,3 млн рублей - это федеральные средства и 4,2 млн рублей - областные.

"Все школы заключили контракты на поставку музыкального оборудования, и большую часть инструментов уже получили. Обновление школ искусств повысит профессиональный уровень учащихся и замотивирует их на новые достижения. Очень радует, что именно благодаря нацпроекту "Культура" в 15-ти музыкальных школах региона появились новые современные инструменты", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Среди школ, получивших новые музыкальные инструменты, - центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина в Дзержинске, детская музыкальная школа №2 в Балахне, детская музыкальная школа имени И.Т.Шестерикова в Семенове, детская школа искусств №1 в Краснобаковском районе, детская музыкальная школа в Вадском районе, Линдовская школа искусств в г.Бор, Выездновская детская школа искусств им. Л.Н.Холод в Арзамасском районе, детская музыкальная школа им. В.Б.Трифонова в Уренском районе и другие.