Банк "Открытие" аккредитовал еще два строящихся ЖК в Нижнем Новгороде Бизнес

Банк "Открытие" аккредитовал еще два строящихся ЖК в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Среди аккредитованных объектов – комплекс "Цветы-2" и ЖК "Корица".

Как прояснили в пресс-службе, аккредитация строящегося жилья позволяет потенциальному заемщику экономить время, которое не нужно тратить на сбор дополнительных документов по объекту залога, поскольку его надежность уже проверена банком.

Сегодня банк "Открытие" готов предоставить ипотечные кредиты на покупку строящегося жилья непосредственного у застройщика по "Госпрограмме 2020" по льготной ставке – 5,99% годовых. Минимальный первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой квартиры (в качестве первоначального взноса можно использовать средства МСК и различных субсидий).

Также банк "Открытие" с 18 августа снизил ставки по базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы "Новостройка" приобрести жилье теперь можно по ставке от 7,3% (при первоначальном взносе от 10 до 80%).

Кроме того, банк "Открытие" продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека", которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

В первом полугодии 2020 года Приволжский филиал банка выдал почти 400 кредитов, на сумму, превышающую 700 млн рублей. Как и 2019 году, в регионе остается популярным приобретение квартиры на вторичном рынке жилья. В первом полугодии по этой программе выдано 200 кредитов на 337 млн рублей, в 2020 году - 150 кредитов на 313 млн рублей. За 7 месяцев текущего года доля кредитов с господдержкой составляет 7% по количеству и 8% по сумме, что не является существенным приростом к выданному ипотечному портфелю.

"При этом мы прогнозируем увеличение количества "долевых" сделок, так как с июня наблюдаем положительную динамику по Нижнему Новгороду и Нижегородской области по количеству зарегистрированных сделок по ДДУ с привлечением ипотечных денежных средств", - прокомментировал управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.